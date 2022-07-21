Аналитики объяснили, как в соцсети проникла оспа обезьян

Эксперты фактчекингового проекта «Лапша» проследили, как появился в рунете фейк об оспе обезьян. Источником стали западные и европейские медиа.



О нулевом пациенте с подтвержденным диагнозом мир узнал в начале мая. А с 17 мая в российских соцсетях стали появляться посты о том, что к распространению новой инфекции якобы причастны компания Microsoft и лично Билл Гейтс.

Кроме этого, в российских соцсетях активно распространялись фальшивые новости, которые были построены на домыслах журналиста и сторонника теорий заговора Бенджамина Фулфорда.

В них утверждалось, что появление нового вируса связано со Всемирной организацией здравоохранения, которая «должна была предоставить своему главе абсолютную диктаторскую власть над правительствами всех стран мира» на Ассамблее в Швейцарии в конце мая 2022 года.



Уже 20 мая в соцсетях россияне начали публиковать фейки о том, что сценарий пандемии был определен еще в марте 2021 года, а болезнь унесет жизни 271 миллиона человек. Основная часть таких сообщений была основана на странице из отчета об учениях, которые в 2021 году провела организация «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (NTI) в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В нашу страну такие сводки пришли из немецких СМИ, где также была подхвачена сторонниками теорий заговора.



В этот же день появились новости и о том, что обезьянья оспа распространяется в тех странах, где люди в основном использовали вакцины от ковида компаний AstraZeneca и Johnson and Johnson. Якобы потому, что в качестве компонента в них использовался аденовирус шимпанзе. Сообщения о причастности вакцины попали в Россию из британского сегмента в Twitter, где они весьма активно распространялись.



На следующий день после этого, в российских соцсетях начали массово писать посты антиваксеры. По их «экспертному» мнению, вакцина от COVID-19 приводит к падению иммунитета и появлению на теле опоясывающего лишая. И этот лишай будут маскировать под обезьянью оспу, чтобы никто не узнал настоящих причин.



Напомним, «Лапша» – фактчекинговый проект, который занимается выявлением фейков в Сети и обучением медиаграмотности. Отправить в «Лапшу» подозрительную информацию может каждый пользователь интернет-каналов и соцсетей. Аналитики проекта совместно с фактчекерами проверят ее и дадут ответ: фейк это или правда. Запрос можно отправить через форму на сайте или чат-ботов в Telegram, Viber и «ВКонтакте».