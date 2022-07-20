Элиссан Шандалович: «Важно объединить усилия по защите Ладоги и Онего»

В Законодательном Собрании Карелии состоялось заседание рабочей группы по разработке мер, направленных на сохранение Ладожского и Онежского озер. Вопросы обеспечения жителей республики качественной питьевой водой, сохранения крупнейших в Европе пресных водоемов постоянно присутствуют в повестке Законодательного собрания, отметил спикер парламента Элиссан Шандалович.

За 2020-2022 годы построены 4 канализационных очистных сооружения, водопроводные очистные сооружения в Сортавале, производится модернизация коммунальной инфраструктуры. До 2024 года предусмотрено проектирование и строительство очистных сооружений в Пиндушах, Повенце и Сегеже. Законодательное Собрание ежегодно предусматривает средства в бюджете на это важное направление,

- сказал Шандалович.

О состоянии и использовании водных ресурсов Ладожского и Онежского озер рассказали директор Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН Лариса Назарова, и. о. руководителя Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Марина Казьмина и замначальника отдела водных ресурсов по Республике Карелия Галина Кузнецова.

Как отметили специалисты, глубоководные части озер сохраняют природные характеристики по качеству воды. Наибольшую тревогу вызывают состояние заливов водоемов. Основными источниками загрязнений по-прежнему являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, сточные воды коммунальных объектов, сбросы ливневых вод и др.

Кроме этого, из-за изменения климата на водосборе реки Шуя почва не промерзает на глубине 20 см. Это приводит к увеличению гумусных веществ в Петрозаводской губе Онежского озера и ухудшению качества воды. Особое беспокойство ученых вызывает загрязнение озер частицами микропластика, образующимися из бытового пластикового мусора.

Представители Министерства природных ресурсов и экологии и Министерства строительства, ЖКХ и энергетики сообщили, что порядка 55 канализационных очистных сооружений в республике требуется построить или реконструировать. На работы по проектированию и строительству, по предварительным расчетам, необходимо более 10 млрд рублей.

В Карелии идет работа по разработке проекта федерального закона о сохранении Ладоги и Онего. Закон должен привести к снижению антропогенной нагрузки на озера. Обоснованием проекта занимается Карельский научный центр РАН.

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко отметила, что Законодательное Собрание республики является организационным центром по разработке федерального проекта.

Нам необходимо сдвигать с мертвой точки и дальше двигаться в части поиска средств в рамках федеральных программ. Своими силами мы не справимся,

- сказала Валентина Пивненко.

Председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук также предложил усилить межрегиональное взаимодействие с субъектами, по границе которых проходят Ладожское и Онежское озера.

По мнению зампредседателя Комитета по бюджету и налогам Михаила Уханова, сохранение водоемов – государственная задача, которая требует не только объединения регионов, но и финансовой поддержки федерального центра.

Как отметил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович, создание отдельного федерального проекта по сохранению Ладожского и Онежского озер - одно из приоритетных направлений работы Законодательного Собрания Карелии и Правительства республики.

Инициативу поддержал первый заместитель председателя Комитета госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Александрович Фетисов во время своего рабочего визита в Петрозаводск весной этого года.

Сегодня нам важно объединить усилия всех заинтересованных сторон в подготовке качественных обоснований необходимости принятия такого проекта, а также привлечь к обсуждению этого важнейшего вопроса широкий круг представителей общественности. Для разработки проекта и его успешного продвижения нужно в первую очередь синхронизировать усилия с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом, с которыми у Карелии единая водная система,

- подчеркнул Элиссан Шандалович.