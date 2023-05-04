Американский самолет-разведчик пролетел вдоль границы Карелии

Самолет-разведчик ВВС США совершил полет над территорией Финляндии вдоль границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационный ресурс Flightradar24.

Судно вошло в воздушное пространство Суоми над Финским заливом. Самолет проследовал до Йоэнсуу, после чего повернул на север и двигался вдоль границы с Карелией. Незадолго до Утсйоки воздушное судно повернуло обратно на юг.

Отмечается, что силы обороны Финляндии осуществляют наблюдательные полеты в воздушном пространстве страны совместно с ключевыми международными партнерами на различных типах самолетов, включая беспилотные. // Фото: freepik.com