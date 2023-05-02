"Зеленая карта" прекращает действие в Финляндии

В Финляндии с 1 июня 2023 года перестанет действовать автостраховка «Зеленая карта», а ранее выданные полисы станут недействительными 31 мая. И чтобы пересечь границу, российским водителям нужно будет иметь финскую страховку, сообщается на сайте Финского центра автострахования.

«Зеленая карта» в России оформлялась на 15 дней стоила 35-40 евро. Финская страховка оформляется, минимум, на месяц и стоит это 180 евро.

Полис для грузовиков на месяц обойдется в 605 евро, для автобусов — 760 евро. Купить страховку можно на финской таможне в пунктах пересечения границы. Максимальный срок действия полиса — 1 год, продлить его можно в таможенных органах (Tulli) или в Финском центре автострахования (Liikennevakuutuskeskus).

Заплатить за страховой полис можно наличными евро или действующей в Финляндии банковской картой. Действовать в стране также будут пограничные страховки стран ЕС, в том числе приобретенные у латвийских и польских компаний. Финский полис также будут принимать во всех странах Европейской экономической зоны и в Швейцарии. // Фото: natanaelginting / Freepik