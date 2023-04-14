Письмо с неизвестным порошком прислали в посольство Финляндии в Москве

В посольство Финляндии в Москве пришло письмо с неизвестным порошком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей дипмиссии.

Инцидент произошел 13 апреля. В посольство поступили три письма. При вскрытии одного из них сотрудники обнаружили порошкообразное вещество. Письма были переданы представителям российских официальных органов.

После инцидента посольство Финляндии обратилось в министерство иностранных дел России. Обстоятельства произошедшего выясняются. // Фото: unsplash.com