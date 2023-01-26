Амбулаторию в поселке Лендеры ждет капитальный ремонт

Амбулаторию в поселке Лендеры в этом году будут капитально ремонтировать. Об этом сообщили на посвященном развитию Муезерского района онлайн-совещании 26 января.

Муезерскую участковую больницу уже оснастили необходимым оборудованием, она стала полноценной ЦРБ, заявил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Остро стоит вопрос с обеспечением медучреждений квалифицированными кадрами. Его будут в том числе решать при помощи программы «Земский доктор».

Нужны стоматологи, акушеры-гинекологи, УЗИ-специалисты, эндоскописты. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил районной администрации активнее искать целевиков, работать с молодежью.

В небольших поселках, где 60-80 жителей, планируют открыть медпункты. Сейчас решают, где их можно разместить. // фото: freepik.com