26 января 2023, 20:48
Скоро в общежитии медколледжа появится 10 новых душевых комнат
Ремонт в общежитии Петрозаводского медколледжа продолжается
Вопрос с ремонтом общежития Петрозаводского медицинского колледжа решают постепенно. Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Родители студентов и они сами много раз лично обращались к нему с просьбами улучшить условия проживания. По словам министра, уже отремонтировали 9-й этаж, поставили новый лифт, установили насосную станцию, поменяли инженерные сети.
Сейчас идет ремонт в медицинском блоке на первом этаже, реконструировали зоны отдыха и холлы. Скоро 10 новых душевых комнат появятся на этажах. Заменят в этом году и второй лифт. // фото: Виктория Елисеева/ВКонтакте