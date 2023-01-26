Скоро в общежитии медколледжа появится 10 новых душевых комнат

Вопрос с ремонтом общежития Петрозаводского медицинского колледжа решают постепенно. Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Родители студентов и они сами много раз лично обращались к нему с просьбами улучшить условия проживания. По словам министра, уже отремонтировали 9-й этаж, поставили новый лифт, установили насосную станцию, поменяли инженерные сети.

Сейчас идет ремонт в медицинском блоке на первом этаже, реконструировали зоны отдыха и холлы. Скоро 10 новых душевых комнат появятся на этажах. Заменят в этом году и второй лифт. // фото: Виктория Елисеева/ВКонтакте