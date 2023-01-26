На уровне асфальта. Четверть века семья живет в маневренном фонде

Текст и фото: Антонина Кябелева

Окна квартиры, в которой вот уже четверть века живет петрозаводская семья, расположены на уровне асфальта. Ботинки прохожих и колеса автомобилей — обычный пейзаж.

Это маневренный фонд, куда переехала Татьяна Анисимова после пожара. Долгие годы она ждала, когда предоставят другое жилье. Не дождалась, вышла на пенсию и решила обратиться в суд. Эта статья о том, через что порой приходится проходить гражданам, чтобы добиться справедливости.

Внешне шестиэтажный дом на улице Коммунистов, 32А выглядит вполне сносно. Несмотря на стены в грязных разводах желтовато-коричневатой палитры дом смотрится крепышом на фоне окружающих его «деревяшек».

Для того чтобы найти квартиру, где живет Анисимова, нужно при входе в подъезд не подниматься по лестнице вверх, а, напротив, спуститься вниз. Это фактически полуподвальное помещение, только с окнами. Прямо напротив квартиры, где живет пенсионерка, находится помещение, где хранятся лопаты, метлы, ведра и прочие необходимые для уборки территории инструменты.

Татьяна Петровна с мужем и двумя детьми жила в двухкомнатной квартире в деревянном восьмиквартирном доме на улице Кооперативная, 7. Первый раз пожар случился в 1995 году, второй годом позже.

«С ноября 1995 до сентября 1997 года наша семья жила в пострадавшем от пожара доме, в одной комнате. Ждали, пока нам предоставят квартиру. Некоторым соседям предоставили благоустроенное жилье, даже виновник пожара получил трехкомнатную квартиру. Я надеялась, что и нам тоже дадут квартиру. Я не скандальный человек, я, конечно, ходила в мэрию, напоминала о себе. И ждала»,

- рассказала Татьяна Петровна.

По ее словам, из восьми квартир пострадавшего дома на Кооперативной, пять семей получили благоустроенные квартиры, а остальные три семьи попали в маневренный фонд.

В 2022 году терпение Анисимовой лопнуло. Она поняла, что если не обратиться в суд, то так всю жизнь и проживет «на уровне асфальта». Тогда женщина и предвидеть не могла, с какими сюрпризами ей предстоит столкнуться.

Анисимова стоит в очереди на улучшение жилищных условий с 1983 года. По ее словам, только недавно ей стало известно, что администрация Петрозаводска еще в конце 1999 года приняла решение о сносе дома на Кооперативной. В паспортной службе дома на улице Кооперативная, 7 не существует, хотя официальная регистрация у Татьяны Петровны и ее сына по-прежнему значится по этому адресу. Ежегодно женщине приходится продлевать с городской администрацией договор специализированного маневренного найма.

В 2022 году Татьяна Анисимова обратилась с иском в суд о внеочередном предоставлении ей и ее сыну жилого помещения на основании социального найма. Во время судебного разбирательства представитель городской администрации настаивал, что Татьяна Петровна обязана получить заключение межведомственной комиссии о признании ее квартиры непригодной для проживания.

Вдумайтесь! Дом сгорел в прошлом веке. Жильцов расселили по разным квартирам. Кому-то повезло больше, и они получили нормальное жилье, кому-то меньше, и они до сих пор ютятся в маневренном фонде. Мэрия Петрозаводска приняла решение о сносе дома. Строение демонтировали еще в 2000 году. Место, где когда-то стоял дом, заросло деревьями и кустарником. А теперь от пенсионерки требуют, чтобы она получила заключение о том, что квартира в несуществующем в реальности доме непригодна для проживания!

Вы не поверите, но Татьяне Петровне пришлось обращаться в администрацию с заявлением о признании дома аварийным, а квартиры непригодными для проживания.

«Я даже не знаю, как это назвать: цинизм, безразличие, халатность или просто издевательство»,

- заметила женщина.

В январе 2022 года Петрозаводский городской суд удовлетворил иск Анисимовой, обязав администрацию Петрозаводска предоставить ей вне очереди благоустроенную квартиру. Эта история пока не завершена, так как городские власти могут попытаться обжаловать судебное решение в Верховном суде Карелии.

Семье Терешкиных, которые после пожара дома на улице Коооперативной, тоже долгие годы жили в маневренном фонде, новое жилье досталось с огромными сложностями. Их расселили в маневренный фонд на улице Гоголя. Когда началась реконструкция Гоголевского моста, дом, где они жили, пошел под снос. Петрозаводская администрация тогда приобрела квартиры для расселения домов, но семье Терешкиных квартиру пытались предоставить только как временное жилье, то есть в качестве маневренного фонда. Гражданам пришлось упорно судиться.

Первоначально администрация Петрозаводска добилась через Петрозаводский городской суд решения о выселении семьи из квартиры. Но это решение было отменено Верховным судом РК, который не разрешил выселять Терешкиных на улицу. Затем уже сами граждане обратились в, чтобы обязать администрацию заключить с ними договор социального найма. Иск суд удовлетворил, и граждане смогли переселиться в новую квартиру на вполне законных основаниях, заключив договор соцнайма.

По самому печальному сценарию пошла история обретения жилья еще у одной семьи уничтоженного дома по улице Кооперативная. Ирину Стецюк с детьми переселили в маневренный фонд — квартиру в деревянном доме на улице Боровая, который признан аварийным и подлежащим сносу. Она просила суд обязать администрацию города предоставить ей вне очереди благоустроенное жилье на условии соцнайма. Суд отказал Стецюк в иске на том основании, что она не стоит на учете в качестве нуждающейся в жилье.

Доводы истицы о том, что дом, в котором она жила до пожара, был снесен два десятилетия назад на основании решения петрозаводской администрации, суд во внимания не принял. В решении Петрозаводского городского суда отмечено, что ни собственник дома, то есть администрация города, ни граждане, проживающие в нем, «не предприняли никаких попыток к восстановлению указанного дома». Выходит, сами граждане и виноваты, что не восстановили дом, не будучи даже его собственниками? То, что администрация Петрозаводска приняла решение о сносе дома, а, значит, обязана была обеспечить граждан другим жильем, осталось за рамками судебного решения.

Ирина Стецюк была уверена, что постановка в очередь происходит автоматически, учитывая, что дом фактически уничтожен, а семью переселили в маневренный фонд. Этот «промах» стал поводом, чтобы отказать в удовлетворении иска.

Лилия Петрашкевич, которая представляла интересы Анисимовой в суде, убеждена, что жильцам пострадавшего и снесенного дома на улице Кооперативная квартиры должны были выделить еще двадцать пять лет назад.

Предоставление жилья нуждающимся гражданам все больше напоминает «русскую рулетку». Самое страшное, что в ситуации, когда нет четких и понятных для граждан правил, решающим может стать любое, самое, казалось бы, незначительное обстоятельство. Ведь пришлось же Анисимовой через двадцать лет после сноса пострадавшего от пожара строения обращаться в администрацию с заявлением о признании квартиры в несуществующем доме непригодной для проживания. Абсурд? Нет, наша российская реальность, которую, и правда, умом понять почти невозможно.