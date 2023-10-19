19 октября 2023, 09:35
Аллея прославленных спортсменов появится в Сортавале
Аллею славы с именами сортавальских спортсменов и тренеров предложили организовать у школы гребли
На набережной в столице Северного Приладожья установят не только памятник известному художнику Николаю Рериху, но и напомнят имена прославленных спортсменов.
С инициативой создать Аллею славы с именами сортавальских спортсменов и тренеров, которые показали особые достижения на мировых и международных соревнованиях, к местным властям обратилось городское спортивное сообщество.
Об этом сообщается в паблике администрации города. Предложение поддержали. Аллея появится у спортивной школы гребли. // фото freepik.com/ wirestock