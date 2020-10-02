02 октября 2020, 20:23
Россия

Алла Пугачева сообщила о смерти музыканта Александра Кальянова

Певец и звукорежиссер скончался на 74 году жизни

Сегодня, 2 октября, скончался советский и российский музыкант, певец и звукорежиссер Александр Кальянов. Ему было 73 года. О смерти музыканта сообщила эстрадная певица Алла Пугачева в своем «Инстаграме».  

«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его», - написала артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Кальянов трижды становился лауреатом премии «Шансон года». В 1988 году  дебютировал как певец на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой с песней «Старое кафе»; затем начал гастролировать.

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