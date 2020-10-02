Алла Пугачева сообщила о смерти музыканта Александра Кальянова

Сегодня, 2 октября, скончался советский и российский музыкант, певец и звукорежиссер Александр Кальянов. Ему было 73 года. О смерти музыканта сообщила эстрадная певица Алла Пугачева в своем «Инстаграме».

«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его», - написала артистка.

Кальянов трижды становился лауреатом премии «Шансон года». В 1988 году дебютировал как певец на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой с песней «Старое кафе»; затем начал гастролировать.