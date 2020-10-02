Знаменитая российская фигуристка призналась, что неизлечимо больна

41-летняя российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни, передает РГ. Спортсменка объяснила, что у нее системное ревматоидное заболевание сосудов. Диагноз знаменитой фигуристке поставили еще в 2003 году. С того момента спортсменка принимает гормональные препараты.

«К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами»,

- рассказала Слуцкая в интервью Teleprogramma.pro.

Спортсменка выступала в одиночном катании, завершила карьеру в 2006 году. На ее счету два золота чемпионатов мира, семь побед на чемпионате Европы. Четырежды Слуцкая побеждала в финалах Гран-при. Единственную олимпийскую медаль она завоевала в 2002 году.

Слуцкая - серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы, четырехкратная победительница финалов серии Гран-при. Заслуженный мастер спорта России. Спортивную карьеру она завершила в 2006 году.

Фото: sport-express.ru