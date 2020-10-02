Эммануил Виторган раскрыл размер своей пенсии

Народный артист России Эмманиул Виторган рассказал, что получает около 50 тысяч рублей пенсии. Об этом он сообщил в беседе с газетой «Взгляд».

По словам актера, народным артистам полагается прибавка к пенсии в размере 30 тысяч рублей, поэтому у него и выходит в итоге такая сумма. При этом Виторган отметил, что прожить на одну пенсию сейчас невозможно. Поэтому артист продолжает сниматься, чтобы содержать дом и собственный культурный центр.

«Люди, проработавшие всю свою жизнь и отдавшие своим трудом столько стране, конечно, должны заканчивать свои дни достойно, спокойно, с хорошим обедом и даже, возможно, с прекрасным ужином», - резюмировал артист.