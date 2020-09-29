29 сентября 2020, 16:36
Политика

Алексей Исаев: Суоярви готовится к участию в программе «Умею плавать»

Заместитель руководителя парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике проверил, как выполняются работы в бассейне города Суоярви

Заместитель руководителя парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Алексей Исаев осмотрел ход работ по восстановлению плитки в бассейне города Суоярви.

«Суоярви также хочет принять участие в программе по обучению младших школьников плаванию «Умею плавать». Для этого в плавательном бассейне проводятся работы по восстановлению плитки. Они идут по графику и должны завершиться к концу октября» 

- сказал Алексей Исаев.

По словам парламентария, есть уверенность, что младшие школьники Суоярви начнут заниматься плаванием по программе «Умею плавать» с 2021 года.
 

Алексей Исаев напомнил, что программа «Умею плавать», средства на которую по инициативе депутатов Законодательного Собрания предусмотрены в бюджете республики, разработана карельскими специалистами и включает 16 учебных часов. По окончании курса школьники должны самостоятельно проплыть 25 метров. С 2020 года программа реализуется в пилотных районах Карелии - Питкярантском и Сортавальском.

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Метки: 
Законодательное Собрание Республики Карелия
Суоярви
Политика
Умею плавать
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алексей исаев