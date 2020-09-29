Алексей Исаев: Суоярви готовится к участию в программе «Умею плавать»

Заместитель руководителя парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Алексей Исаев осмотрел ход работ по восстановлению плитки в бассейне города Суоярви.

«Суоярви также хочет принять участие в программе по обучению младших школьников плаванию «Умею плавать». Для этого в плавательном бассейне проводятся работы по восстановлению плитки. Они идут по графику и должны завершиться к концу октября»

- сказал Алексей Исаев.



По словам парламентария, есть уверенность, что младшие школьники Суоярви начнут заниматься плаванием по программе «Умею плавать» с 2021 года.



Алексей Исаев напомнил, что программа «Умею плавать», средства на которую по инициативе депутатов Законодательного Собрания предусмотрены в бюджете республики, разработана карельскими специалистами и включает 16 учебных часов. По окончании курса школьники должны самостоятельно проплыть 25 метров. С 2020 года программа реализуется в пилотных районах Карелии - Питкярантском и Сортавальском.