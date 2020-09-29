Братья и сестры получили право учиться в одной школе

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации внесены изменения в порядок приема детей в школу, дающие возможность зачисления в одну школу братьев и сестер из одной семьи.

Председатель парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова отметила, что изменения в Семейный кодекс РФ и в Закон «Об образовании в Российской Федерации» являются, в том числе, результатом активной работы Законодательного Собрания Республики Карелии.

По словам председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галины Гореликовой, карельские депутаты добивались этого около шести лет.

Депутат объяснила, почему это законодательное новшество принесет большую пользу не только детям, но и их родителям:

«Радует, что итогом совместной работы стало принятие такого важного для всех регионов закона. Теперь у семей, где несколько детей, есть гарантия, что младшие смогут учиться в одном учреждении со старшими. Убеждена, что это будет способствовать укреплению семьи и рождению детей»

Парламентарий также добавила, что право ребёнка учиться в одной школе с братьями и сёстрами неразрывно связано с правом на воспитание в одной семье и обуславливает достойные условия его развития.



По словам депутата, также существенным дополнением являются новые правила приема ребят в 1 класс. За школами будут закреплены микрорайоны, и первоочередный прием будет проводиться для детей, проживающих на закреплённой территории и льготных категорий. Родители и законные представители детей смогут подать заявления на зачисление в образовательное учреждение с 1 апреля по 30 июня. Остальные – с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.