Киркоров с Басковым песней поддержали Лукашенко и закрыли комментарии

Сегодня на Youtube появился клип на песню «Любимую не отдают», которую исполнили более двадцати музыкантов России и Белоруссии. В их числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой и другие популярные артисты.

Песня сделана в поддержку Александра Лукашенко. Хотя прямо он в тексте не упоминается, название композиции – «Любимую не отдают» - слова Александра Лукашенко из послания 4 августа, когда он критиковал Москву за засланных в его страну «наемников» ЧВК.

Примечательно, что под роликом не отображается количество тех, кто лайкнул или дизлайкнул клип, а также отключены комментарии.

По состоянию на первый час дня, клип посмотрело около 90 тысяч человек.