Акваторию СШОР в Сортавале освободят от частных причалов

Незаконно построенные на территории Спортшколы олимпийского резерва в Сортавале пирсы должны демонтировать. С просьбой помочь в решении вопроса к главе Карелии обратился руководитель школы Артемий Евсеев, к его мнению прислушались.

Сейчас в акватории на территории спортшколы расположены несколько причалов, которые владельцы установили без разрешения. Там сажают и высаживают туристов, отправляющихся на Ладожские шхеры. Этот процесс мешает тренироваться гребцам.

В данный момент в суды уже подали иски на нескольких предпринимателей – владельцев пирсов. Один иск удовлетворили, причал должны убрать. Артур Парфенчиков на месте обсудил ситуацию с заинтересованными лицами. Он считает, что следует демонтировать все пирсы.

Также решили разграничить акваторию – в одной части будут тренироваться спортсмены, в другой – ходить катера. Схема движения судов уже готова, но е должны утвердить на федеральном уровне. Места для новых пирсов определят власти района и города, чтобы гребцы и туристы не мешали друг другу. // Фото: пресс-служба правительства РК