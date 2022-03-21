Актриса Чулпан Хаматова уехала из России

Актриса и учредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова уехала из России. Об этом сообщает НТВ.

По данным телеканала, Хаматова приняла решение не возвращаться в страну после заграничного отпуска. Она обосновалась в Латвии, живет в деревне. Актриса призналась, что денег у нее осталось не очень много, новой работы пока нет.

«Даже чтобы добраться до дома, мне нужна была помощь других людей. Потому что денег, чтобы арендовать машину, у меня не было», - отметила Хаматова.

Возвращаться в Россию актриса пока не собирается. Фото moskvichmag.ru