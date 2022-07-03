Актеры Тетра кукол Карелии ушли на каникулы

Творческий коллектив Театра кукол Карелии, уходя на каникулы, подвел итоги прошедшего сезона и поделился планами на будущий.

В прошедшем сезоне в театре было поставлено пять спектаклей. Из них четыре – для детей. Ярким финалом стал спектакль «Ревизор» Игоря Казакова, адресованный взрослой публике. Кроме того, осенью 2021 года учреждение культуры провело двусторонние обменные гастроли с Рязанским театром и односторонние гастроли с Московским областным театром. Коллектив в течение года участвовал в шести фестивалях – в трех международных, одном российском, а также в детском и республиканском.

26 августа откроется новый 88-й сезон спектаклем Александра Янушкевича «Сад». 2 и 3 сентября спектакль «Сад» будет показан в рамках «Золотой маски» в Улан-Удэ. А 3 сентября состоится премьера спектакля для детей «Жили-были дед да баба» режиссера Любови Бирюковой. О других показах модно узнать в афише на официальном сайте учреждения. Фото: Екатерины Швецовой.