Петрозаводчан приглашают на выставку «Лучший товар – пузатый самовар»

6 июля в 16:00 в Национальном музее Карелия откроется выставка «Лучший товар – пузатый самовар» (0+). Гости увидят коллекцию из фондов музей – в ней 68 самых разнообразных самоваров: «банка», «ваза», «рюмка граненая», «рюмка гладкая», «репка», «дорожный» и другие. На выставке представят предметы утвари, посуды, текстиля, связанных с культурой чаепития.

Выставка отражает историю самоваров в России, символа русской культуры и домашнего традиционного быта за последние 280 лет.

Посетители узнают устройство самовара, особенности конструкций, историю производства, познакомятся с разными клеймами и медалями, которые украшают начищенные бока главных героев выставки. На выставке будут представлены интерактивные модули, фотозоны. (фото пресс-служба министерства культуры РК)