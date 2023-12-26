Актера из сериала «Слово пацана» арестовали по делу об убийстве
Актера из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергея Базанова арестовали на два месяца по делу об убийстве. Меру пресечения избрал в минувший понедельник Замоскворецкий суд в Москве. По информации РИА Новости, актер будет находиться в СИЗО минимум до 20 февраля.
Мужчину обвиняют в убийстве, совершенном в 2011 году. Ему инкриминируют убийство, совершенное группой лиц.
По информации источника «Агентства городских новостей Москва», Базанов – один из обвиняемых по делу об убийстве предпринимателя. На бизнесмена напали четверо неизвестных и попытались выхватить у него сумку с 900 тыс. долларов. Мужчина оказал сопротивление, нападавшие ранили его в голову из пистолета, похитили деньги и скрылись. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался.
В сериале Жоры Крыжовникова Базанов сыграл одного из участников районной преступной группировки. // фото freepik.com/ fabrikasimf