Актер из российских сериалов трагически погиб в 28 лет

Российский актер Станислав Куроптев погиб в ДТП. Ему было 28 лет. О смерти артиста сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла на трассе Ярославль-Москва. Автомобиль Куроптева при движении задел фуру. Водители остановились и вышли, чтобы обсудить инцидент. В это время сзади в них въехала другая фура. Актер погиб на месте.

Станислав Куроптев известен широкому зрителю по ролям в кино и сериалах. Он принимал участие в таких проектах, как «Кодекс чести», «Специалист», «Ростов», «Заповедный спецназ», «Куба. Личное дело» и других. // Фото: кадр из сериала «Специалист», ria.ru