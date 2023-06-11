Россиянам рассказали, как изменятся пенсии в ближайшие два года

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал о том, как изменятся пенсии в России в ближайшие два года. Слова парламентария приводит «Российская газета».

«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год»,

- отметил Нилов.

При переходе на расчет пенсий на основе показателей фактической инфляции индексация будет производиться с февраля, после чего последует корректировка в апреле. Сейчас повышение выплат проводится с 1 января.

Так, в 2024 году индексация пройдет однократно. Пенсии вырастут на 4,6%. В 2025 году выплаты проиндексируют дважды - в феврале они увеличатся на 4%, в апреле - на 3,6%.

Напомним, в 2023 году индексация страховых пенсий составила 4,8%. // Фото «Петрозаводск говорит»