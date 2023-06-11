В Москве госпитализирован певец Стас Пьеха. У артиста возникли серьезные проблемы со здоровьем. Об этом пишет «Лента.ру».

Как рассказал Пьеха, он испытывает проблемы с сердцем. В ночь на 11 июня певцу пришлось вызывать скорую помощь, медики приняли решение о госпитализации.

В больнице Пьехе провели полный набор сердечных исследований. Сейчас он остается в медучреждении.

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность», - прокомментировал ситуацию артист. // Фото: unsplash.com