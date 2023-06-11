Трибуны с детьми обрушились в цирке в Ленобласти

В Ленинградской области во время циркового выступления обрушились трибуны со зрителями. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел 10 июня в поселке Лесколово. Выступление цирка только начиналось. Один из зрителей заснял происшествие на видео. На кадрах видно, как трибуны складываются, люди в панике расходятся. Слышны детские крики и плач.

По предварительным данным, травмы получила шестилетняя девочка, она была доставлена в больницу. Четверо взрослых получили ушибы, они были осмотрены врачами на месте.

Происшествием заинтересовались полиция и Следственный комитет. // Фото: скриншот видео 47news