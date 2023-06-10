Производитель туалетной бумаги Zewa покидает Россию

Шведский производитель туалетной бумаги Zewa, прокладок Libresse и подгузников Libero окончательно уходит из России. Об этом сообщила пресс-служба компании Essity.

Шведская компания продала свой бизнес в нашей стране российскому покупателю. Сделка будет завершена до конца второго квартала 2023 года.

Компания начала покидать российский рынок в апреле 2022 года. За прошлый год предприятие списало российских активов на сумму в 1,7 млрд шведских крон. // Фото: unsplash.com