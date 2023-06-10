Россиянам объяснили, что делать при падении беспилотника

Людям, которые стали свидетелями падения беспилотника, не стоит снимать видео и трогать аппарат. Такие советы дал эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов, его слова приводит РИА Новости.

«Гражданам стоит проявлять разумное поведение в случаях наблюдения БЛА. Не надо стоять и снимать видео, лучше побеспокоиться о возможном укрытии. Если же обнаружен упавший беспилотник, не надо приближаться к нему, а тем более трогать руками»,

- сказал специалист.

Федутинов спрогнозировал, что в будущем беспилотники будут появляться в небе все чаще и чаще. Уже сейчас их используют в наблюдении и аэрофотосъемке, в перспективе предполагается их широкое применение в задачах доставки грузов. Однако порой эта техника может использоваться и в противозаконных действиях, отметил эксперт.

Напомним, власти Карелии, как и ряда других регионов России, в мае ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Исключение сделано только для БПА, используемых органами государственной власти. // Фото: скриншот видео TV Губерния