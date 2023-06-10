Девушка лишилась руки в аварии на «Коле»

Минувшей ночью на 125-м километре трассы «Кола» в Ленинградской области произошла авария с участием подростков. Дети тяжело пострадали, сообщает 47news.

По данным ведомства, 16-летний парень и 15-летняя девушка возвращались на питбайке с дискотеки, они ехали из Сясьстроя в Волхов. В районе деревни Иссад транспортное средство съехало с дороги и врезалось в ограждение. У водителя зафиксировали переломы ребер и ноги. У девушки же произошла травматическая ампутация руки, также она получила перелом. В шоковом состоянии пострадавшую доставили в реанимацию.

Отмечается, что мотоциклист ехал в шлеме, а пассажирка - без шлема. Делом занялись следователи. Они выясняют, как дети оказались ночью на федеральной трассе. // Фото: unsplash.com