10 июня 2023, 12:25
В России расширен список жизненно необходимых лекарственных препаратов
Правительство РФ обновило список жизненно необходимых лекарственных препаратов
Правительство России расширило список жизненно важных лекарственных препаратов. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
В список включены препараты, в том числе, для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Документ подписал Михаил Мишустин.
Так, в перечень вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов: сапроптерина, глекапревира+пибрентасвира, пирфенидона и «Просидола». // Фото «Петрозаводск говорит»