В России расширен список жизненно необходимых лекарственных препаратов

Правительство России расширило список жизненно важных лекарственных препаратов. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

В список включены препараты, в том числе, для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Документ подписал Михаил Мишустин.

Так, в перечень вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов: сапроптерина, глекапревира+пибрентасвира, пирфенидона и «Просидола». // Фото «Петрозаводск говорит»