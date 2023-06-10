10 июня 2023, 12:25
Россия

В России расширен список жизненно необходимых лекарственных препаратов

Правительство РФ обновило список жизненно необходимых лекарственных препаратов

Правительство России расширило список жизненно важных лекарственных препаратов. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

В список включены препараты, в том числе, для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Документ подписал Михаил Мишустин.

Так, в перечень вошли дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов: сапроптерина, глекапревира+пибрентасвира, пирфенидона и «Просидола». // Фото «Петрозаводск говорит»

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Михаил Мишустин