22 августа 2021, 08:00
Актер из Карелии снимается в сериале «Такси под прикрытием»
Театральный актер Александр Куйкка был замечен в костюме гусара, с саблей и бутылками на набережной в Северной столице
Мужчина в костюме гусара на днях размахивал саблей на Английской набережной в Санкт-Петербурге. В руке у него бутылка и еще одна в авоське. Мужчина выкрикивал, что покажет всем, прибавляя русские! Прохожие удивленно оглядывались на полураздетого мужчину, а один человек ловко увернулся от сабли.
Кадры с «буйным» гусаром попали в Интернет. Запись опубликовало издание «Известия».
Оказалось, что все это процесс съемок телесериала «Такси под прикрытием». Гусар - актер Национального театра Карелии Александр Куйкка, а прохожие также участники постановки, сообщает ФАН. (фото студия «Гринь-фильм», moika78.ru)