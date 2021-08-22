Актер из Карелии снимается в сериале «Такси под прикрытием»

Мужчина в костюме гусара на днях размахивал саблей на Английской набережной в Санкт-Петербурге. В руке у него бутылка и еще одна в авоське. Мужчина выкрикивал, что покажет всем, прибавляя русские! Прохожие удивленно оглядывались на полураздетого мужчину, а один человек ловко увернулся от сабли.

Кадры с «буйным» гусаром попали в Интернет. Запись опубликовало издание «Известия».

Оказалось, что все это процесс съемок телесериала «Такси под прикрытием». Гусар - актер Национального театра Карелии Александр Куйкка, а прохожие также участники постановки, сообщает ФАН. (фото студия «Гринь-фильм», moika78.ru)