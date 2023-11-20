AI Journey 2023 станет доступной для глухих и слабослышащих

Деловая программа международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в этом году будет переводиться на русский жестовый язык (РЖЯ) для глухих и слабослышащих людей в режиме реального времени, сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на пресс-конференции.

AI Journey- ежегодная международная конференция, посвященная науке и последним разработкам в области ИИ, его роли в реализации государственных инициатив и развитии бизнеса, а также популяризации этих технологий среди молодёжи, пройдет с 22 по 24 ноября. Традиционно мероприятие собирает ведущих российских и международных экспертов.

Три дня синхронный перевод будет сопровождать все трансляции с главной сцены, а видео от переводчиков РЖЯ будет сразу же передаваться в трансляцию. Высокое качество перевода обеспечат 8 сертифицированных переводчиков РЖЯ.

Мы давно переводим нашу конференцию на иностранные языки, но прежде всего она должна быть доступна всем жителям нашей страны — не важно, пользуется зритель русским или русским жестовым языком. Именно поэтому в этом году мы впервые переводим AI Journey на РЖЯ с помощью профессиональных переводчиков. Кроме того, одной из задач нашего конкурса AIJ Contest 2023 была разработка модели искусственного интеллекта для распознавания русской жестовой речи. Мы получили отличные прототипы, которые в будущем помогут создать сервис для машинного перевода с РЖЯ на русский язык, что упростит общение глухим и слабослышащим людям и их собеседникам. Вообще AI for Good, то есть искусственный интеллект для общего блага, является важным направлением деятельности Сбера. Мы понимаем, что эта технология должна работать в том числе для развития инклюзии и повышения цифровой доступности,

- сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

//Фото: Кандинский