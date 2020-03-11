11 марта 2020, 10:42
Агрессивный мужчина угрожал расправой работникам бара в Петрозаводске
В праздничную ночь 8 марта росгвардейцы выезжали в заведение на улице Мелентьевой
В Петрозаводске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего физической расправой работникам ночного заведения. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
Ночью 8 марта поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта - ночного бара на улице Мелентьевой. На месте группа задержания выяснила, что пьяный гость заведения высказывал угрозы в адрес администратора и одного из посетителей.
В итоге агрессивного 45-летнего посетителя за угрозы физической расправой пришлось задержать. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.