Агрессивный мужчина угрожал расправой работникам бара в Петрозаводске

В Петрозаводске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего физической расправой работникам ночного заведения. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Ночью 8 марта поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта - ночного бара на улице Мелентьевой. На месте группа задержания выяснила, что пьяный гость заведения высказывал угрозы в адрес администратора и одного из посетителей.

В итоге агрессивного 45-летнего посетителя за угрозы физической расправой пришлось задержать. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.