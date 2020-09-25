25 сентября 2020, 12:29
Происшествия

Агрессивного мужчину задержали в квартире бывшей жены в Петрозаводске

Экс-супруг периодически наведывается выяснять отношения к бывшей возлюбленной

Петрозаводчанке потребовалась помощь росгвардейцев. Женщину терроризировал бывший муж, который периодически в агрессивной форме выяснял с ней отношения. С осени прошлого года петрозаводчанка вызывала сотрудников вневедомственной охраны более десяти раз.

В минувший четверг, 24 сентября, мужчина разбил стекло в квартире бывшей супруги. Нарушитель был задержан. Происшествие зарегистрировали, как порчу имущества.

Мужчину передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

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Метки: 
новости петрозаводска
росгвардия
бывшие супруги
отношения
порча имущества