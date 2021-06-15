15 июня 2021, 14:15
Администратора избили в популярном кафе в Петрозаводске
В заведениях досуга Карелии росгвардейцами задержаны нарушители
В выходные дни два происшествия случились в развлекательных заведениях Карелии. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Вечером 13 июня в популярном кафе на Кукковке в Петрозаводске гости заведения - молодой человек и его спутница - избили администратора и повредили имущество. Ущерб был оценен в 4 тысячи рублей. К моменту приезда правоохранителей на место происшествия молодые люди уже скрылись, но росгвардейцы нашли их неподалеку и задержали. Нарушители были переданы в полицию.
Еще один инцидент произошел в ночь на 13 июня в Кеми. В одном из городских ресторанов 41-летняя посетительница избила 20-летнюю девушку. Женщину также задержали. Фото Росгвардии