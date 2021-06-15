В нескольких районах Петрозаводска пропало электричество

В Петрозаводске сегодня днем произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, электричество пропало в домах в центре города, на Перевалке, Зареке и Голиковке. Причиной отключения стало аварийное повреждение на сетях «ОРЭС-Петрозаводск».

Идут ремонтные работы. Предположительное время восстановления электроснабжения домов - 15:00. Фото ysia.ru