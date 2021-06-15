Житель Нижнего Новгорода подрался с продавцами в Карелии

Росгвардейцы пресекли действия недобросовестных посетителей магазинов.

32-летний мужчина, зарегистрированный в Нижнем Новгороде, попытался похитить алкоголь в магазине в Олонце. Уйти тихо ему не удалось. Мужчину заметили работники торговой точки. После этого приезжий затеял драку с продавцами, рассказали в Росгвардии.

За хулиганство в Олонце также был задержан 39-летний местный житель. Мужчина бранился и мешал работникам магазина. Еще один олончанин был задержан в квартире, хозяин которой вызвал росгвардейцев. Мужчина попросил избавить его от агрессивного пьяного визитера.

В одном из сетевых магазинов в Сортавале нетрезвый 17-летний юноша разбил бутылку со спиртным и устроил потасовку. Происшествие зарегистрировали как мелкое хулиганство. (фото yakutiamedia.ru)