Администрация ПетрГУ опубликовала видеоинструкцию абитуриенту

В связи с предстоящим сезоном поступления в высшие учебные заведения, администрация госуниверситета опубликовала видео с подробной инструкцией будущему студенту, сообщает паблик «ПетрГУ. Петрозаводский университет».

В видео рассказывается какие разделы сайта ПетрГУ стоит посетить будущим абитуриентам, что такое навигатор и калькулятор абитуриента. Рассказывается об особенностях приемной кампании этого года.

О премудростях «абитуры» лично рассказывает начальник отдела по организации приема студентов ПетрГУ Марина Семенова.

Контакты приемной комиссии: priem@petrsu.ru, (814-2) 71-10-30

Фото – скриншот видео.