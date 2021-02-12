12 февраля 2021, 15:54
Администрация ПетрГУ опубликовала видеоинструкцию абитуриенту
Эксперт рассказывает, как правильно подать документы в вуз и дает полезные советы
В связи с предстоящим сезоном поступления в высшие учебные заведения, администрация госуниверситета опубликовала видео с подробной инструкцией будущему студенту, сообщает паблик «ПетрГУ. Петрозаводский университет».
В видео рассказывается какие разделы сайта ПетрГУ стоит посетить будущим абитуриентам, что такое навигатор и калькулятор абитуриента. Рассказывается об особенностях приемной кампании этого года.
О премудростях «абитуры» лично рассказывает начальник отдела по организации приема студентов ПетрГУ Марина Семенова.
Контакты приемной комиссии: priem@petrsu.ru, (814-2) 71-10-30
Фото – скриншот видео.