Доктор Мясников рассказал о плато и пике смертности от COVID-19

Совпадение плато и пика смертности вызвано законами эпидемиологии, написал главврач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Как пишет РИА Новости, он подчеркнул, что в условиях пандемии идет борьба за жизни тяжелых пациентов, которая может занимать продолжительное время.

«Дело в том, что смерть при COVID-19 не бывает внезапной, как, например, от инфаркта миокарда или инсульта. Люди тяжело и долго болеют: две-четыре недели. Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют «тянуть» больного до последнего в надежде на выздоровление. И многих таким образом спасают. Но не всех»,

— отметил врач.

Мясников добавил, что сейчас из медучреждений выписывается гораздо больше пациентов, чем поступает. Он рассказал, что, например, его больница заполнена лишь на треть, однако в реанимации продолжают бороться за жизнь больных, из-за чего статистика смертности будет какое-то время оставаться высокой. По словам Мясникова, это результат пика заболеваемости, который наблюдался ранее.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 326 тысяч, 3249 человек скончались, почти 100 тысяч вылечились.