84-летняя женщина лишилась денег, став инвестором

Мошенники продолжают находить новых жертв в Карелии. 84-летняя петрозаводчанка увидела в интернете рекламу с инвестициями на московской бирже и оставила заявку. С ней связались и объяснили, что делать. Пенсионерка перевела 22 тысячи на чужой счет, получить назад ни свои вложения, ни заработок она не смогла.

28-летний петрозаводчанин попался на уловку с продлением договора связи. Он озвучил коды из смс-сообщения, а затем получил сообщение о подозрительной активности и номер «службы поддержки». Он позвонил и узнал, что мошенники якобы пытаются оформить кредит от его имени. Ему предложили самому взять аналогичный кредит и перекинуть эти деньги на другой счет. В итоге мужчина отправил неизвестным 149 тысяч. Правоохранители завели уголовное дело.

МВД Карелии снова предупреждает: ни под чьим руководством не совершать манипуляций в приложениях банков. Никому не сообщать коды из смс и персональные данные. Жулики могут представиться кем угодно и выманить личную информацию.