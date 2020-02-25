800 миллионов рублей потратят на культуру Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о том, что в 2020 году будет выделено почти 800 миллионов рублей на обновление учреждений культуры в районах, организацию фестивалей, подготовку и проведение 100-летия Карелиии.

31 миллион потратят на ремонт и переоснащение 21 дома культуры. Семь автоклубов приобретут за 32,6 млн для проведения культурно-массовых мероприятий в небольших населенных пунктах, где нет своих домов культуры. На базе Сортавальской межпоселенческой библиотеки создадут модельную библиотеку по примеру Янишпольской. На эти цели районной администрации из федерального бюджета выделено 10 миллионов.

«В Карелии будет создан еще один творческий профессиональный коллектив - мужской хор при Карельской государственной филармонии. На создание хора выделено 10,4 млн рублей»,

- написал губернатор. Также продолжается подготовка к столетию республики.