80% жителей Северо-Запада встретили Новый год дома в кругу семьи

Лишь 4% опрошенных провели новогодние праздники в поездке по России. Встречать Новый год за границу не ездил никто из респондентов. Также никто из опрошенных – ни в Санкт-Петербурге, ни в других городах Северо-Западного федерального округа не отмечал новогодние праздники в кафе или ресторане в своем городе. Хотя в целом по стране доля таких людей составила 2%. Зато 13% жителей округа отметили приход 2022 года в гостях у друзей, тогда как в целом по России доля респондентов, выбравших такой же вариант ответа, составила лишь 10%. Абсолютное большинство жителей Северо-Запада – 80% – по традиции встречали Новый год дома со своей семьей.

23% опрошенных на Северо-Западе потратили на новогодние праздники больше денег, чем в прошлом году. Из них 6% намного больше. Более трети респондентов (37%) заявили, что их расходы остались примерно такими же, как во время встречи 2021 года. 40% потратили меньше денег, чем год назад. Из них 21% – намного меньше.

69% жителей СЗФО потратили на новогодний стол не более 10 тысяч рублей, из них 26% - менее 5 тысяч. Каждый пятый (21%) заплатил от 10 до 20 тысяч рублей. 6% - от 20 до 30 тысяч, 4%- свыше 30 тысяч рублей.

Более половины респондентов (58%) заявили, что пандемия никак не повлияла на их новогодние планы. А вот 27% отказались из-за ковида от участия в массовых новогодних мероприятиях. 21% - от поездок в другие регионы России или за границу.

72% опрошенных потратили во время новогодних каникул менее 20 тысяч рублей. 12% погуляли на 20-30 тысяч рублей. Свыше 30 тысяч рублей израсходовали во время новогодних праздников 17% жителей СЗФО.