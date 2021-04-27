79% жителей Северо-Запада проведут майские праздники дома или на даче

Три четверти жителей Северо-Запада не собираются путешествовать во время майских каникул, а 62% не намерены участвовать в массовых мероприятиях. Таковы результаты опроса*, проведенного экспертами банка «Открытие».

79% жителей Северо-Западного федерального округа проведут майские каникулы дома или на даче. Это самый высокий показатель в стране, в среднем в России доля респондентов, имеющих аналогичные планы, составляет 68%. При этом если в путешествие по России намерены отправиться 15% россиян, то на Северо-Западе такие планы есть лишь у 9% жителей. Еще 12% респондентов, опрошенных в СЗФО, в первую декаду мая собираются работать.

35% жителей Северо-Запада заявили, что не боятся путешествовать на майские праздники из-за пандемии, потому что не собираются никуда ехать. 19% сообщили, что не боятся, потому что уже переболели коронавирусом. Еще 8% ответили, что не опасаются путешествовать, поскольку уже вакцинировались.

34% опрошенных жителей Северо-Запада заявили о готовности участвовать на майские праздники в массовых праздничных мероприятиях, но исключительно на открытом воздухе. При этом 51% жителей СЗФО ответили, что никогда в таких мероприятиях не участвуют, а еще 11% решили отказаться от них из-за опасений заболеть COVID-19. Лишь 4% респондентов заявили, что обязательно примут участие в любых праздничных мероприятиях.

Почти половина жителей Северо-Запада – 48% – собираются потратить на отдых на майских праздниках до 15 тысяч рублей. 29% опрошенных не собираются тратить на это ни рубля, 17% планируют уложиться в диапазон от 15 до 30 тысяч рублей. И лишь 1% опрошенных хотят на майские каникулы потратить на отдых от 50 до 100 тысяч рублей.

* Опрос проведен 22-26 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.