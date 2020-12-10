70 попугаев прилетели этой осенью в Карелию

Этой осенью 70 попугаев прилетели в адрес жителя Республики Карелия, в аэропорт Пулково на борту самолёта, сообщает управление Россельхознадзора Санкт-Петербурга.

Отправителем экзотического груза значился индивидуальный предприниматель из Краснодарского края. В ходе ветеринарного контроля специалисты не нашли никаких нарушений и позволили попугаям проследовать к своему получателю.

Всего же за три осенних месяца через грузовой терминал аэропорта Пулково прошло более тысячи попугаев. Больше всего птиц – 891, было отправлено частному лицу в Санкт-Петербурге, все из того же Краснодарского края.

Таким путем в Северную Столицу добрались кореллы, неразлучники, какарики, розеллы и волнистые попугаи.

Фото Россельхознадзор