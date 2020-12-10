Подведены итоги масштабного ремонта дорог в Кондопоге

В Кондопоге завершились работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает паблик «Республика Карелия».

В городе появились две новые остановки, а также пешеходные и барьерные ограждения. Также на улицах Кондопоги появилась современная дорожная разметка. Рабочие установили более 100 новых дорожных знаков.

С начала года на дороги Карелии по нацпроекту нанесено более 800 километров новой разметки, установлено более 30 километров линий наружного освещения, отремонтированы и обустроены тротуары. Фото паблика «Республика Карелия»