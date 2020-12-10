10 декабря 2020, 14:28
Подведены итоги масштабного ремонта дорог в Кондопоге
В городе бумажников установлено более 100 новых дорожных знаков
В Кондопоге завершились работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает паблик «Республика Карелия».
В городе появились две новые остановки, а также пешеходные и барьерные ограждения. Также на улицах Кондопоги появилась современная дорожная разметка. Рабочие установили более 100 новых дорожных знаков.
С начала года на дороги Карелии по нацпроекту нанесено более 800 километров новой разметки, установлено более 30 километров линий наружного освещения, отремонтированы и обустроены тротуары. Фото паблика «Республика Карелия»