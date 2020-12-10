Изменилось расписание междугородных автобусов из Петрозаводска

Вносятся изменения в расписание маршрута № 534 «Петрозаводск – Лахденпохья», сообщает «Карелавтотранс».

В период с 14 по 25 декабря рейс отправлением с автовокзала г. Петрозаводска в 14:00 будет выполняться только по субботам и воскресеньям.

Изменения внесены по обращению перевозчика ООО «АТП» (г. Лахденпохья).

В связи с сильным снижением пассажиропотока, меняется расписание движения автобуса следующего по маршруту № 1098 "Петрозаводск - Санкт-Петербург", отправлением с автовокзала Петрозаводска в 21:55, а именно:

в период с 9 по 25 декабря 2020 г. временно приостанавливается выполнение рейса по маршруту № 1098 "Петрозаводск - Санкт-Петербург", отправлением с автовокзала г. Петрозаводска в 21:55;

по воскресеньям – 13 и 20 декабря, рейс будет выполнен согласно расписания.

Изменения внесены по обращению перевозчика ECOLINES.

Фото с сайта «Карелавтотранса»