70-летний петрозаводчанин перевел мошенникам более 5 миллионов рублей

70-летний житель столицы Карелии перевел мошенникам более пяти миллионов рублей. Аферисты пытались уговорить пенсионера еще взять кредит, но он устоял.

Злоумышленники действовали по традиционной схеме со звонком из банка о попытках завладеть сбережениями. Лжесотрудница предложила пенсионеру обезопасить сбережения. Для этого нужно было обналичить деньги и потом положить на безопасный счет.

Собеседница попросила пенсионера держать их разговор в тайне. В итоге пожилой мужчина за несколько операций перевел через банкомат в торговом центре свыше 5,4 млн рублей на несколько незнакомых счетов, рассказали в пресс-центре регионального МВД. После этого последовали уговоры взять кредит, но пенсионер догадался, что попался мошенникам. Карельская полиция завела уголовное дело о мошенничестве.