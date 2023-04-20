Мошенника-проектировщика, обманувшего сегежанина, заставят поработать

Петрозаводчанин прикинулся проектировщиком и обманул сегежанина. Его вычислили и осудили.

53-летнего мужчину признали виновным по статье о мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Суд приговорил его к обязательным работам, отрабатывать ему придется 120 часов.

Обманщик опубликовал в интернете объявление об оказании услуг по проектированию. С ним связался сегежанин, которому нужно было спроектировать фундамент здания. Петрозаводчанин попросил перечислить ему 17 500 за работу, которую он и не собирался делать. // фото unsplash.com