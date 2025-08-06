06 августа 2025, 11:42
Происшествия

70-летний мурманчанин пострадал на трассе «Кола» в Карелии

Легковой автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся
ДТП
фото пресс-служба Госавтоинспекции РК

Появились подробности аварии в Кондопожском районе на трассе «Кола». В результате ДТП, которое произошло днем 5 августа, водитель не пострадал, но пассажиру досталось.

В Госавтоинспекции Карелии предварительно установили, что женщина-водитель автомобиля Hyundai Solaris не справилась с управлением. Иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

39-летняя женщина не пострадала, но травмы получил 70-летний пассажир - житель Мурманска. Пострадавшего доставили в больницу. © «Петрозаводск говорит»

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трасса Кола
Кондопожский район
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мурманск
Госавтоинспекция