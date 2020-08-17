17 августа 2020, 18:58
Происшествия

70-летнего мужчину лишат прав за нетрезвое вождение

Пожилой нарушитель был выявлен в Олонецком районе

Нарушитель был остановлен на дороге Олонец-Верховье. По информации дорожной полиции, 70-летний водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения. Ему предстоит заплатить административный штраф 30 тысяч и лишиться прав.

Еще один нарушитель был остановлен 17 августа в деревне Коткозеро Олонецкого района. за рулем автомобиля «Нива Шевроле» находился нетрезвый водитель, 1962 года рождения. Наказание для водителя определит суд.

Фото: Госавтоинспекция Карелии

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опьянение
нетрезвый водитель
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