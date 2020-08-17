17 августа 2020, 18:58
70-летнего мужчину лишат прав за нетрезвое вождение
Пожилой нарушитель был выявлен в Олонецком районе
Нарушитель был остановлен на дороге Олонец-Верховье. По информации дорожной полиции, 70-летний водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения. Ему предстоит заплатить административный штраф 30 тысяч и лишиться прав.
Еще один нарушитель был остановлен 17 августа в деревне Коткозеро Олонецкого района. за рулем автомобиля «Нива Шевроле» находился нетрезвый водитель, 1962 года рождения. Наказание для водителя определит суд.
Фото: Госавтоинспекция Карелии