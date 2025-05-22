7 июня - День единого приема граждан и представителей организаций

День единого приема граждан и представителей организаций вновь пройдет в Карелии 7 июня 2025 года (с 11 часов до 18 часов). Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков совместно с Главой Петрозаводского городского округа Инной Колыхматовой проведет прием жителей города Петрозаводска, а члены Правительства и республиканские министры выедут в остальные муниципальные образования Карелии.

На прием к руководителю региона, членам Правительства и руководителям исполнительных органов осуществляется предварительная запись, которая будет производиться 23, 26 и 27 мая 2025 года с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Записаться на прием можно по следующим телефонам в районах и округах Карелии.

Петрозаводский городской округ

А.О. Парфенчиков – Глава Республики Карелия;

И.С. Колыхматова – Глава Петрозаводского городского округа;

В.В. Россыпнов – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры;

Г.Г. Вертинский – председатель Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору;

П.В. Банковский – первый заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;

О.В. Руотцелайнен - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия;

А.Н. Павлов – первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия;

О.В. Кучкова - первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия;

И.С. Скрыников – первый заместитель Министра социальной защиты Республики Карелия;

Д.А. Федоров – заместитель Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия;

Н.Д. Волкова – заместитель Министра образования и спорта Республики Карелия;

Ю.А. Герасимова – заместитель начальника Управления по молодежной политике Республики Карелия;

Телефоны: (8-8142) 799-376, 799-467, 799-430, 799-375

Адрес места проведения приема: г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 2 (администрация Петрозаводского городского округа)

Беломорский муниципальный округ

О.А. Ермолаев – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики

Телефон: (8-81437) 5-10-50

Адрес места проведения приема: г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9 (администрация Беломорского муниципального округа)

Калевальский национальный район

А.Н. Лесонен - Министр культуры Республики Карелия

Телефон: (8-81454) 4-11-05

Адрес места проведения приема: п. Калевала, ул. Советская, д. 11 (администрация Калевальского муниципального района)

Кемский муниципальный район

А.В. Ломако – и.о. Министра экономического развития Республики Карелия

Телефон: (8-81458) 7-04-33

Адрес места проведения приема: г. Кеми, пр. Пролетарский, д. 30 (администрация Кемского муниципального района)

Кондопожский муниципальный район

А.С. Сергеев – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты

Телефон: (8-81451) 7-94-52

Адрес места проведения приема: г. Кондопога, пл. Ленина, д.1 (администрация Кондопожского муниципального района)

Костомукшский городской округ

О.А. Соколова – Министр социальной защиты Республики Карелия

Телефон: (8-81459) 5-10-10

Адрес места проведения приема: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (администрация Костомукшского городского округа)

Лахденпохский муниципальный район

Л.А. Подсадник – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам

Телефон: (8-81450) 4-54-98

Адрес места проведения приема: г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7А (администрация Лахденпохского муниципального района)

Лоухский муниципальный район

М.Е. Охлопков – Министр здравоохранения Республики Карелия

Телефон: (8-81439) 5-10-17

Адрес места проведения приема: п. Лоухи, ул. Советская, д. 27 (администрация Лоухского муниципального района)

Медвежьегорский муниципальный район

С.В. Киселев – Министр национальной и региональной политики Республики Карелии

Телефон: (8-81434) 5-15-55

Адрес места проведения приема: г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 7 (администрация Медвежьегорского муниципального района)

Муезерский муниципальный район

С.В. Седлецкий – Министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия

Телефон: (8-81455) 3-36-30

Адрес места проведения приема: п. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28 (администрация Муезерского муниципального района)

Олонецкий национальный муниципальный район

А.К. Климочкин – Министр финансов Республики Карелия

Телефон: (8-81436) 4-15-06

Адрес места проведения приема: г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д. 1 (администрация Олонецкого национального муниципального района)

Питкярантский муниципальный округ

Р.Г. Голубев – заместитель Главы Республики Карелия по внутренней политике

Телефон: (8-81433) 4-11-53

Адрес места проведения приема: г. Питкяранта, ул. Ленина, д.13 (администрация Питкярантского муниципального округа)

Прионежский муниципальный район

Я.С. Свидская – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия

Телефон: (8-8142) 57-81-68

Адрес места проведения приема: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14 (администрация Прионежского муниципального района)

Пряжинский национальный муниципальный район

О.В. Палкина – Министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия

Телефон: (8-81456) 3-12-05

Адрес места проведения приема: пгт Пряжа, ул. Советская, д. 61 (администрация Пряжинского национального муниципального района)

Пудожский муниципальный район

А.Л. Федоричев – Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

Телефон: (8-81452) 5-17-33

Адрес места проведения приема: г. Пудож, ул. Ленина, д. 90 (администрация Пудожского муниципального района)

Сегежский муниципальный округ

С.Е. Астахова – Министр промышленности и торговли Республики Карелия

Телефон: (8-81431) 4-24-24

Адрес места проведения приема: г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9А (администрация Сегежского муниципального округа)

Сортавальский муниципальный округ

Н.В. Кармазина – и.о. Министра образования и спорта Республики Карелия

Телефон: (8-81430) 4-53-42

Адрес места проведения приема: г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11 (администрация Сортавальского муниципального округа)

Суоярвский муниципальный округ

Д.А. Крылов – Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

Телефон: (8-81457) 5-14-50

Адрес места проведения приема: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6 (администрация Суоярвского муниципального округа)

В г. Петрозаводске прием граждан также будет проводиться непосредственно в органах власти республики:

О.Е. Поляков – Председатель Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Телефон: (8-8142) 59-90-77, 76-30-40;

Адрес места проведения приема: г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д.10.

У.А. Кензеев – и.о. Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам.

Телефон: (8-8142) 77-79-49;

Адрес места проведения приема: г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 8А.

В.К. Гуртова – начальник Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия.

Телефон: (8-8142) 59-58-49;

Адрес места проведения приема: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 8.

В.Н. Гробов – начальник Управления Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей.

Телефон: (8-8142) 76-96-54;

Адрес места проведения приема: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 13.

Е.Е. Фролова – начальник Управления труда и занятости Республики Карелия.

Телефон: (8-8142) 44 58 40;

Адрес места проведения приема: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 25.

Т.В. Тимофеева – начальник Управления записи актов гражданского состояния Республики Карелия.

Телефон: (8-8142) 59-49-01;

Адрес места проведения приема: г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 13.

В иных исполнительных органах Республики Карелия прием будут проводить заместители руководителей.

Обращаем внимание, что для участия в личном приеме заявителю необходимо будет предъявить паспорт гражданина Российской Федерации.

Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия рекомендовано также провести День единого приема граждан и представителей организаций.

Ориентировочно время приема одного человека ограничено 15 минутами. Граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются после окончания приема записавшихся по предварительной записи (прием проводится по принципу «до последнего заявителя»).

Ветераны войн, инвалиды всех категорий, предварительно записавшиеся на прием, принимаются вне общей очереди.

Фото: пресс-служба Правительства РК