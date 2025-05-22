Летние лагеря откроются в школах Петрозаводска

В июне в Петрозаводске откроются летние лагеря для детей, которые будут организованы при школах. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, запланированы 30 смен в разных районах Петрозаводска - Центр, Кукковка, Древлянка, Перевалка, Октябрьский, Ключевая. В каждом лагере для детей будут организованы горячие приемы пищи - их накормят завтраком и обедом.

Школьников ждут в лагерях конкурсы, мастер-классы, семинары, викторины, квесты, занятия по профориентации, а также встречи с сотрудниками МЧС, МВД и других ведомств. © «Петрозаводск говорит»